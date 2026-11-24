Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Performance unter der Lupe
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24.11.2026 10:03:35
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bankinter, von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Bankinter,-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bankinter,-Aktie bei 4,57 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 186,748 Bankinter,-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,89 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 30 363,00 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 30 363,00 EUR, was einer positiven Performance von 203,63 Prozent entspricht.
Bankinter, war somit zuletzt am Markt 12,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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