Vor Jahren in Bankinter, eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Bankinter,-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bankinter,-Aktie bei 4,57 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 186,748 Bankinter,-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,89 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 30 363,00 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 30 363,00 EUR, was einer positiven Performance von 203,63 Prozent entspricht.

Bankinter, war somit zuletzt am Markt 12,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at