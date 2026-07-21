IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bankinter,-Einstiegs gewesen.

Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Bankinter,-Anteile betrug an diesem Tag 11,32 EUR. Bei einem Bankinter,-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 883,783 Bankinter,-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.07.2026 auf 15,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 605,83 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,06 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, belief sich zuletzt auf 13,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at