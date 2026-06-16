IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bankinter,-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Bankinter,-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,329 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.06.2026 340,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,59 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 240,26 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Bankinter, einen Börsenwert von 12,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at