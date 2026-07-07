IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bankinter,-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bankinter,-Aktie Anlegern gebracht.

Die Bankinter,-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,969 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 366,25 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 266,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, belief sich zuletzt auf 13,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at