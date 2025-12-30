IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Bankinter,-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,79 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 208,720 Bankinter,-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 938,78 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 29.12.2025 auf 14,08 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 193,88 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Bankinter, belief sich jüngst auf 12,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at