Bankinter Aktie

Bankinter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Bankinter,-Einstieg? 30.12.2025 10:03:41

IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Bankinter,-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,79 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 208,720 Bankinter,-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 938,78 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 29.12.2025 auf 14,08 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 193,88 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Bankinter, belief sich jüngst auf 12,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bankinter, SA Reg.Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Bankinter, SA Reg.Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bankinter, SA Reg.Shs 14,00 0,11% Bankinter, SA Reg.Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen