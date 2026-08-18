IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Bankinter,-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Bankinter,-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Bankinter,-Aktie an diesem Tag bei 13,01 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bankinter,-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,689 Bankinter,-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 16,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,84 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Bankinter, eine Börsenbewertung in Höhe von 15,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at