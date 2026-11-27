So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit CAIXABANK-Anteilen statt. Der Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,29 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 437,637 CAIXABANK-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 940,92 EUR, da sich der Wert einer CAIXABANK-Aktie am 26.11.2026 auf 11,29 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 394,09 Prozent erhöht.

CAIXABANK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at