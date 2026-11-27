CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Rentabler CAIXABANK-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit CAIXABANK-Anteilen statt. Der Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,29 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 437,637 CAIXABANK-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 940,92 EUR, da sich der Wert einer CAIXABANK-Aktie am 26.11.2026 auf 11,29 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 394,09 Prozent erhöht.
CAIXABANK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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