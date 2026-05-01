IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden CAIXABANK-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CAIXABANK-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,73 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 148,544 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 10,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 610,22 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 61,02 Prozent gleich.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich jüngst auf 74,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at