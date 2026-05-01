CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Lohnende CAIXABANK-Anlage?
|
01.05.2026 10:03:56
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden CAIXABANK-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CAIXABANK-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,73 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 148,544 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 10,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 610,22 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 61,02 Prozent gleich.
Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich jüngst auf 74,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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