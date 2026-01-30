IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CAIXABANK-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,70 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,049 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 10,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 387,16 EUR wert. Mit einer Performance von +287,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für CAIXABANK eine Börsenbewertung in Höhe von 74,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at