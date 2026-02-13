IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das CAIXABANK-Papier an diesem Tag 4,03 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 484,472 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 062,11 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 12.02.2026 auf 10,49 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 160,62 Prozent gleich.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich zuletzt auf 75,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at