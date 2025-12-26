IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die CAIXABANK-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,14 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 4 675,082 CAIXABANK-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (10,39 EUR), wäre das Investment nun 48 574,10 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 385,74 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich zuletzt auf 72,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at