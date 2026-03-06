IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr abgeworfen

Am 06.03.2025 wurde die CAIXABANK-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CAIXABANK-Anteile betrug an diesem Tag 7,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 412,030 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 183,85 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Anteils am 05.03.2026 auf 10,05 EUR belief. Mit einer Performance von +41,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war CAIXABANK jüngst 70,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at