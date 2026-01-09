IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die CAIXABANK-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CAIXABANK-Anteile betrug an diesem Tag 5,63 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,749 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 185,48 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 85,48 Prozent gleich.

Der Marktwert von CAIXABANK betrug jüngst 72,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at