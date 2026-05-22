IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die CAIXABANK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2,41 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 414,714 CAIXABANK-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CAIXABANK-Aktie auf 11,34 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 702,86 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +370,29 Prozent.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich jüngst auf 78,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at