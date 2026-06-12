CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Lukratives CAIXABANK-Investment?
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12.06.2026 10:03:55
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CAIXABANK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CAIXABANK-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen CAIXABANK-Anteile letztlich bei 2,77 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 361,141 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 144,10 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 4 144,10 EUR, was einer positiven Performance von 314,41 Prozent entspricht.
CAIXABANK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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