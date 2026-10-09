CAIXABANK Aktie

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WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

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Lohnender CAIXABANK-Einstieg? 09.10.2026 10:04:05

IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem CAIXABANK-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CAIXABANK-Anteile 2,35 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42,532 CAIXABANK-Aktien im Depot. Die gehaltenen CAIXABANK-Aktien wären am 08.10.2026 505,49 EUR wert, da der Schlussstand 11,89 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 505,49 EUR entspricht einer Performance von +405,49 Prozent.

CAIXABANK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 82,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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