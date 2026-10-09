CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Lohnender CAIXABANK-Einstieg?
|
09.10.2026 10:04:05
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem CAIXABANK-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CAIXABANK-Anteile 2,35 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42,532 CAIXABANK-Aktien im Depot. Die gehaltenen CAIXABANK-Aktien wären am 08.10.2026 505,49 EUR wert, da der Schlussstand 11,89 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 505,49 EUR entspricht einer Performance von +405,49 Prozent.
CAIXABANK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 82,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAIXABANK S.A.
Analysen zu CAIXABANK S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CAIXABANK S.A.
|11,84
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.