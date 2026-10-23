CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|CAIXABANK-Anlage
|
23.10.2026 10:03:37
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel hätte eine Investition in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen
Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 670,940 CAIXABANK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 11,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 727,56 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 197,28 Prozent.
Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich jüngst auf 82,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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