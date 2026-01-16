CAIXABANK Aktie
IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CAIXABANK-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit CAIXABANK-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 3,85 EUR. Bei einem CAIXABANK-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 259,740 CAIXABANK-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,61 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 755,84 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 175,58 Prozent.
Jüngst verzeichnete CAIXABANK eine Marktkapitalisierung von 75,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
