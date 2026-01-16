IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CAIXABANK-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit CAIXABANK-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 3,85 EUR. Bei einem CAIXABANK-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 259,740 CAIXABANK-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,61 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 755,84 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 175,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete CAIXABANK eine Marktkapitalisierung von 75,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at