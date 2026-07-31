IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen CAIXABANK-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit CAIXABANK-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das CAIXABANK-Papier bei 3,67 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 725,538 CAIXABANK-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,48 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 34 014,72 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 240,15 Prozent zugenommen.

Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 85,28 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at