So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Cellnex Telecom-Aktie an diesem Tag bei 25,71 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 388,954 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 953,33 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Papiers am 24.11.2026 auf 25,59 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,47 Prozent verringert.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 16,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at