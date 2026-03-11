Cellnex Telecom Aktie

WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

Lohnender Cellnex Telecom-Einstieg? 11.03.2026 10:03:51

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,14 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, befänden sich nun 89,740 Cellnex Telecom-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 649,13 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 10.03.2026 auf 29,52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 164,91 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Cellnex Telecom einen Börsenwert von 19,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.

Aktien in diesem Artikel

Cellnex Telecom S.A. 29,26 -0,07% Cellnex Telecom S.A.

