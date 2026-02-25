Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Lohnende Cellnex Telecom-Investition?
|
25.02.2026 10:04:07
IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren verloren
Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cellnex Telecom-Papier 35,89 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 278,629 Cellnex Telecom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (30,60 EUR), wäre die Investition nun 8 526,05 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 14,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 20,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cellnex Telecom S.A.
|30,97
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.