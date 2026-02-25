IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cellnex Telecom-Papier 35,89 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 278,629 Cellnex Telecom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (30,60 EUR), wäre die Investition nun 8 526,05 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 14,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom belief sich zuletzt auf 20,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at