IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 27.05.2021 wurde das Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Cellnex Telecom-Aktie bei 49,40 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investierten, hätten nun 2,024 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,10 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 26.05.2026 auf 28,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,90 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Cellnex Telecom betrug jüngst 19,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at