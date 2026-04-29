IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Cellnex Telecom-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Cellnex Telecom-Papier an diesem Tag bei 46,72 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Cellnex Telecom-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 214,041 Cellnex Telecom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.04.2026 6 140,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,69 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 38,59 Prozent verkleinert.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 19,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at