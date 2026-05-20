IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 38,20 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 261,780 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Anteile wären am 19.05.2026 7 599,48 EUR wert, da der Schlussstand 29,03 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 19,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at