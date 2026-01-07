Cellnex Telecom Aktie

Cellnex Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

Performance im Blick 07.01.2026 10:03:58

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Cellnex Telecom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cellnex Telecom-Papier an diesem Tag 43,31 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 23,089 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 638,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cellnex Telecom eine Börsenbewertung in Höhe von 18,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.

Analysen zu Cellnex Telecom S.A.

Aktien in diesem Artikel

Cellnex Telecom S.A.

