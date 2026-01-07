Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Performance im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren eingebracht
Cellnex Telecom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cellnex Telecom-Papier an diesem Tag 43,31 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 23,089 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 638,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,16 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cellnex Telecom eine Börsenbewertung in Höhe von 18,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cellnex Telecom S.A.
|27,52
|-0,11%