IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cellnex Telecom-Investment verlieren können.

Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,67 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,970 Cellnex Telecom-Aktien. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Aktien wären am 14.04.2026 89,60 EUR wert, da der Schlussstand 30,17 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,40 Prozent.

Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 19,94 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at