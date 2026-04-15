Cellnex Telecom Aktie

Cellnex Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Cellnex Telecom-Investment im Blick 15.04.2026 10:04:18

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cellnex Telecom-Investment verlieren können.

Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,67 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,970 Cellnex Telecom-Aktien. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Aktien wären am 14.04.2026 89,60 EUR wert, da der Schlussstand 30,17 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,40 Prozent.

Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 19,94 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cellnex Telecom S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cellnex Telecom S.A. 29,92 -0,60% Cellnex Telecom S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen