Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Cellnex Telecom-Investment im Blick
|
15.04.2026 10:04:18
IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,67 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,970 Cellnex Telecom-Aktien. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Aktien wären am 14.04.2026 89,60 EUR wert, da der Schlussstand 30,17 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,40 Prozent.
Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 19,94 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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