IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren angefallen

Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37,58 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 26,610 Cellnex Telecom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 665,51 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 14.07.2026 auf 25,01 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,45 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Cellnex Telecom eine Marktkapitalisierung von 16,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at