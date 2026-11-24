Vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.11.2021 wurden CIE Automotive SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das CIE Automotive SA-Papier an diesem Tag 26,20 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38,168 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 998,09 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 23.11.2026 auf 26,15 EUR belief. Mit einer Performance von -0,19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA bezifferte sich zuletzt auf 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at