IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CIE Automotive SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,92 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 47,801 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2025 1 410,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,01 Prozent zugenommen.
Alle CIE Automotive SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
