IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 414,594 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 675,79 EUR wert. Mit einer Performance von +6,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

CIE Automotive SA wurde am Markt mit 3,11 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at