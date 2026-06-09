CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Profitable CIE Automotive SA-Investition?
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09.06.2026 10:04:08
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit CIE Automotive SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 25,04 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,936 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 124,20 EUR wert. Mit einer Performance von +12,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich zuletzt auf 3,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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