IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 43,290 CIE Automotive SA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 28,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 222,94 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,29 Prozent vermehrt.

CIE Automotive SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at