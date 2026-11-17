Bei einem frühen Investment in CIE Automotive SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der CIE Automotive SA-Anteile betrug an diesem Tag 24,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CIE Automotive SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,039 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CIE Automotive SA-Anteile wären am 16.11.2026 106,42 EUR wert, da der Schlussstand 26,35 EUR betrug. Mit einer Performance von +6,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete CIE Automotive SA eine Marktkapitalisierung von 3,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at