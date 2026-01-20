IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit CIE Automotive SA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen CIE Automotive SA-Anteile an diesem Tag bei 22,16 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 451,264 CIE Automotive SA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 29,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 154,33 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 31,54 Prozent.

CIE Automotive SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at