CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Lukrativer CIE Automotive SA-Einstieg?
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07.04.2026 10:03:42
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN feiertags-bedingt kein Handel mit dem CIE Automotive SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,216 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 27,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 072,55 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,25 Prozent angezogen.
CIE Automotive SA wurde am Markt mit 3,24 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|CIE Automotive SA
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