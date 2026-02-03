CIE Automotive Aktie

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

CIE Automotive SA-Investment 03.02.2026 10:04:03

IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in CIE Automotive SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CIE Automotive SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,35 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,448 CIE Automotive SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CIE Automotive SA-Aktie auf 28,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 140,04 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,00 Prozent zugenommen.

CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu CIE Automotive SA

Analysen zu CIE Automotive SA

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

CIE Automotive SA 28,90 0,17% CIE Automotive SA

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX weit im Plus -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt präsentiert sich mit kräftigen Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert weit im Plus. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

