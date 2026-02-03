IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in CIE Automotive SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CIE Automotive SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,35 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,448 CIE Automotive SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CIE Automotive SA-Aktie auf 28,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 140,04 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,00 Prozent zugenommen.

CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at