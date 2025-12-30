CIE Automotive Aktie
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das CIE Automotive SA-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CIE Automotive SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,340 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 29,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 215,78 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 115,78 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für CIE Automotive SA eine Börsenbewertung in Höhe von 3,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
