CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Lukratives CIE Automotive SA-Investment?
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08.09.2026 10:03:40
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die CIE Automotive SA-Aktie bei 15,53 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 643,925 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 16 355,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63,56 Prozent.
CIE Automotive SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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