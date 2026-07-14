CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Profitables CIE Automotive SA-Investment?
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14.07.2026 10:03:55
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIE Automotive SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 14.07.2016 wurde die CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,17 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in CIE Automotive SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,055 CIE Automotive SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 26,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185,56 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 185,56 EUR entspricht einer Performance von +85,56 Prozent.
Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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