WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

Rentabler CIE Automotive SA-Einstieg? 10.03.2026 10:03:35

IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIE Automotive SA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen CIE Automotive SA-Einstiegs gewesen.

Am 10.03.2023 wurde das CIE Automotive SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,48 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,776 CIE Automotive SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,98 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 09.03.2026 auf 27,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,98 Prozent angewachsen.

CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

