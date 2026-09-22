IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIE Automotive SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das CIE Automotive SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 25,98 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,491 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 987,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,65 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA belief sich zuletzt auf 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at