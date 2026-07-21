CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Lukrative CIE Automotive SA-Anlage?
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21.07.2026 10:04:12
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIE Automotive SA-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der CIE Automotive SA-Aktie betrug an diesem Tag 24,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40,650 CIE Automotive SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 036,59 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,66 Prozent.
Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich zuletzt auf 3,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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