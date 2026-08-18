CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|CIE Automotive SA-Performance
|
18.08.2026 10:03:34
IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 380,228 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 828,90 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 17.08.2026 auf 25,85 EUR belief. Mit einer Performance von -1,71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für CIE Automotive SA eine Börsenbewertung in Höhe von 3,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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