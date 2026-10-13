IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CIE Automotive SA-Aktien verlieren können.

CIE Automotive SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen CIE Automotive SA-Anteile an diesem Tag bei 26,40 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, befänden sich nun 37,879 CIE Automotive SA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 958,33 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 12.10.2026 auf 25,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,17 Prozent.

Der Marktwert von CIE Automotive SA betrug jüngst 3,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at