Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
27.01.2026 10:03:57
IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.01.2025 wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier bei 17,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,593 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 21,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,91 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Corporacion Acciona Energias Renovables bezifferte sich zuletzt auf 6,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
