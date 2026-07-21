Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

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Rentabler Corporacion Acciona Energias Renovables-Einstieg? 21.07.2026 10:04:12

IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie gebracht.

Die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier an diesem Tag bei 28,92 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,578 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (21,34 EUR), wäre das Investment nun 737,90 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 737,90 EUR entspricht einer negativen Performance von 26,21 Prozent.

Corporacion Acciona Energias Renovables wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,93 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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