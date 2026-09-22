Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

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Langfristige Anlage 22.09.2026 10:03:35

IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 29,56 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,829 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 744,25 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers am 21.09.2026 auf 22,00 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 744,25 EUR, was einer negativen Performance von 25,58 Prozent entspricht.

Am Markt war Corporacion Acciona Energias Renovables jüngst 6,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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