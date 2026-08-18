IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,56 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investierten, hätten nun 391,236 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers auf 21,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 270,74 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 270,74 EUR entspricht einer negativen Performance von 17,29 Prozent.

Der Börsenwert von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich jüngst auf 6,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at