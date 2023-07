IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an diesem Tag bei 39,86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,509 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2023 auf 29,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,16 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete Corporacion Acciona Energias Renovables eine Marktkapitalisierung von 9,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at